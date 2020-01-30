Якутск, , 05:01 — REGNUM Вахтовый автобус на базе грузовика КамАЗ перевернулся в Оймяконском районе Якутии, сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД.

Сообщается, что авария произошла утром 30 января на автодороге «Колыма». Водитель автобуса съехал с дороги, в результате чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП пострадали 13 человек, из них трое были госпитализированы. В настоящее время причины и обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января на трассе под Волгоградом перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали четыре человека, среди них — трое детей.

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