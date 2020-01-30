Тернате, , 04:20 — REGNUM Сейсмические колебания магнитудой 5,7 зафиксированы у берегов Индонезии. Об этом 29 января сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки произошли в акватории Молуккского моря, на 118 км западнее города Тернате. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 15 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, Индонезия находится в зоне тихоокеанского «огненного кольца» с высокой степенью тектонической активности. В различных районах страны периодически происходят достаточно сильные землетрясения.