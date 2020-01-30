Южно-Сахалинск, , 03:15 — REGNUM Водитель внедорожника Toyota Hilux Surf сбила мужчину в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что за рулем иномарки находилась 47-летняя женщина. Она не пропустила пешехода, переходившего улицу Колодезную. В результате ДТП мужчина получил ушиб мягких тканей бедра и был госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января водитель рейсового автобуса сбил 43-летнего пешехода в Петропавловске-Камчатском. Мужчина в результате аварии получил травмы и был доставлен в больницу.