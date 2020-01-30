Лима, , 01:43 — REGNUM До 16 возросло число погибших в результате взрыва грузовика с газом в столице Перу Лиме на прошлой неделе. Об этом 29 января сообщает газета Milenio.

Уточняется, что взрыв произошёл при столкновения грузовика, развозящего природный газ, со зданием автомобильной мастерской, после которого возник сильный пожар, перекинувшийся на расположенные рядом три жилых дома.

В результате трагедии ожоги получили не менее 50 человек. Некоторые из них умерли в больнице. В числе погибших — беременная женщина и шестеро несовершеннолетних.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января грузовик, перевозивший природный газ, взорвался в Лиме и вызвал пожар в близлежащих домах. Отмечалось, что в Перу доставлять природный газ потребителям через трубопровод запрещено, поэтому его развозят грузовыми автомобилями.

26 января стало известно, что число погибших в результате взрыва достигло 14 человек.

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