Париж, , 01:38 — REGNUM Экстрадированный во Францию гражданин России Александр Винник отказался прекращать голодовку, заявив об ущемлении своих прав в европейских судах. Об этом 29 января сообщил журналистам его адвокат Тимофей Мусатов.

«Категорически отказался ее прекращать, сказал, что адвокаты будут бессильны в том месте, где закона для него нет», — сказал он.

Мусатов добавил, что его подзащитный голодает уже 40 дней, и попытки отговорить его от этого были «сведены на нет» в связи с решением суда в Париже.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский специалист по информтехнологиям Александр Винник после ареста в 2017 году перемещён во Францию, где 28 января 2020 года суд принял решение оставить его под стражей.

В Соединённых Штатах гражданина России обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов.

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