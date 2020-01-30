Петропавловск-Камчатский, , 01:29 — REGNUM Пожар произошел в жилом доме в селе Кавалерское в Усть-Большерецком районе Камчатки, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что в селе Кавалерском на улице Первомайской загорелась одноэтажная пристройка к жилому дому вечером 29 января. В ликвидации возгорания принимали участие спасатели МЧС РФ и добровольная пожарная команда. Пожар был потушен, погибших и пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января произошел пожар в жилом доме в селе Красное Симферопольского района Крыма. Пожар был потушен, однако в результате возгорания погиб мужчина 1962 года рождения.