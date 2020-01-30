Ростов-на-Дону, , 00:10 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Автокатастрофа с участием пассажирского автобуса, следовавшего из аэропорта «Платов», произошла утром 29 января. Как полагают сотрудники Госавтоинспекции, ДТП произошло по вине водителя большегруза Scania. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате погибли водители автомобиля Mercedes и автобуса ПАЗ, восемь человек госпитализированы, двое получили медпомощь на месте происшествия.

В рамках расследования уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» будет проведена проверка деятельности перевозчика ООО «Аксай-Авто», чей автобус попал в аварию.

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