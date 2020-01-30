Бени, Конго, , 00:03 — REGNUM Более 30 мирных жителей было убито боевиками за последние двое суток в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом 29 января сообщает агентство Reuters.

По данным местных властей, на которые ссылается агентство, боевики-исламисты из группировки «Альянс демократических сил» совершили атаки на четыре населённых пункта в округе Бени в провинции Северное Киву.

В результате нападения террористами были убиты 32 местных жителя, в том числе священнослужитель, живший в одной из деревень.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 15 мирных жителях, ставших жертвами нападения боевиков из группировки «Альянс демократических сил» в округе Бени в ДРК.

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