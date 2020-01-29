Париж, , 23:12 — REGNUM Пятый человек, заболевший коронавирусом, выявлен во Франции, сообщает 29 января телеканал BFMTV со ссылкой на французского министра здравоохранения Аньес Бузен.

Коронавирус обнаружен у дочери 80-летнего китайца, госпитализированного 28 января. Женщина помещена в отделение реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2019 года в китайском городе Ухань происходит вспышка коронавируса пневмонии 2019-nCoV.

На данный момент коронавирусом заражены почти шесть тыс. человек, 132 из которых уже умерли.

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