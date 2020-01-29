Санкт-Петербург, , 23:28 — REGNUM Четыре человека получили травмы в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в Санкт-Петербурге. Об этом 29 января сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и Ленинградской области.

Авария произошла в Кировском районе на проспекте Маршала Жукова. По предварительным данным, 60-летний водитель автобуса МАЗ, передвигаясь по проспекту Маршала Жукова в сторону проспекта Стачек, столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем Ford Focus.

В результате ДТП пострадали водитель автобуса и три пассажира Ford Focus. Все пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудниками правоохранительных органов начата проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании 18-летнего водителя легкового автомобиля в Санкт-Петербурге, сбившего насмерть женщину и скрывшегося с места происшествия.

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