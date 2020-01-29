Санкт-Петербург, , 23:27 — REGNUM Состав преступления террористической направленности обнаружили следователи в действиях двух задержанных по подозрению в вандализме в Санкт-Петербурге. Об этом 29 января сообщила журналистам объединенная пресс-служба судов города.

Ходатайство о заключении под стражу двух молодых людей, уроженцев города Ош в Киргизии, поступило в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Уголовное дело было возбуждено по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Как установило следствие, с одним из подозреваемых в одном из мессенджеров связался аноним и предложил за денежное вознаграждение нанести граффити экстремистской направленности на стены зданий в исторической части Санкт-Петербурга.

Подозреваемый согласился и привлёк к выполнению «заказа» своего знакомого. Вместе они купили краску, изготовили трафарет и нанесли граффити с экстремистскими призывами на стены зданий в центре Санкт-Петербурга. Всего подозреваемыми было нанесено около 40 однотипных рисунков в Петроградском и Центральном районах. В настоящее время молодые люди задержаны, обвинение им ещё не предъявлялось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о молодых людях, испортивших чёрной краской одну из башен на крыше здания театра «Русская антреприза» в Санкт-Петербурге.

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