Калининград, , 21:45 — REGNUM Госпитализированные в Калининградской области туристы, вернувшиеся из Китая, не являются носителями коронавируса пневмонии, сообщила 29 января пресс-служба властей региона.

По результатам проведённых анализов, туристы заболели обычным гриппом.

По данным областного управления Роспотребнадзора, в регионе отслеживаются все случаи заболеваний прибывших из Китая людей.

Три человека, посетившие недавно КНР, были оперативно госпитализированы, обследованы, и у них был выявлен грипп.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года китайские власти выявили вспышку пневмонии неизвестного ранее типа в городе Ухань. Возбудителем заболевания был обозначен новый коронавируса 2019-nCoV, передающийся от человека к человеку воздушно-капельным и другими путями.

На данный момент новым вирусом заразились около шести тыс. человек, 132 из которых умерли.