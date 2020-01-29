Владимир, , 22:14 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в нападении на врачей из бригады скорой помощи, приехавших к его ребёнку, задержан в городе Владимире. Об этом 29 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Владимирской области.

По предварительным данным, медики из бригады скорой помощи приехали на вызов к ребёнку 2009 года рождения. В квартире с ребёнком находились его мать и сожитель матери, оба в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина начал высказывать претензии прибывшим медикам и размахивать перед ними тяжёлым предметом, похожим на молоток. Сотрудники скорой помощи сообщили о происходящем в полицию, прибывшие на место инцидента полицейские задержали дебошира.

В настоящее время начата проверка обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Заболевший ребёнок, к которому выезжала бригада, был госпитализирован.

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