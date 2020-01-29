Курган, , 21:25 — REGNUM Доследственная проверка проводится по факту падения ребёнка из окна в Кургане, сообщили 29 января в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошёл днём 29 января на улице Карла Маркса. Семилетний мальчик упал с третьего этажа многоэтажного жилого дома.

«В настоящее время ребёнок госпитализирован», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Коркино (Челябинская область) двухлетний мальчик остался жив после падения из окна четвёртого этажа.

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