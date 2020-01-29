Курган, 29 января 2020, 21:25 — REGNUM Доследственная проверка проводится по факту падения ребёнка из окна в Кургане, сообщили 29 января в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
Инцидент произошёл днём 29 января на улице Карла Маркса. Семилетний мальчик упал с третьего этажа многоэтажного жилого дома.
«В настоящее время ребёнок госпитализирован», — сообщили в пресс-службе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Коркино (Челябинская область) двухлетний мальчик остался жив после падения из окна четвёртого этажа.
Читайте подробнее: Под Челябинском двухлетний мальчик выпал из окна
Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени спасли малышей, вылезших в открытое окно