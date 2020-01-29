Москва, , 21:09 — REGNUM Более 60 пациентов психоневрологического интерната были эвакуированы из-за возгорания светильника на западе Москвы. Об этом 29 января сообщил журналистам представитель экстренных служб города.

ЧП произошло в психоневрологическом интернате №4, расположенном на улице Полосухина в районе Фили-Давыдково. По предварительным данным, произошло возгорание светильника на площади около одного кв. метра.

В целях безопасности в соседнее здание были эвакуированы до приезда пожарных 65 пациентов. Пожар был ликвидирован силами персонала. Пострадавших нет.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание.

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