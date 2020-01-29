Камышин, Волгоградская область, , 20:59 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса вечером 29 января в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, авария произошла на 522-м километре федеральной автодороги Р228 в Камышинском районе. По неустановленным пока причинам автобус Mercedes опрокинулся в кювет.

В салоне транспортного средства находились одиннадцать пассажиров и двое водителей. В результате аварии пострадали трое детей и один взрослый.

На место были направлены сотрудники экстренных служб. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.