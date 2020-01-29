Ташкент, , 20:35 — REGNUM Учитывая возможные риски для здоровья, гражданам Узбекистана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Китай в служебных, туристических и иных целях, говорится 29 января в сообщении МИД республики.

У многих граждан страны вызвало удивление, что внешнеполитическое ведомство дало предостережение спустя столь долгое время после появления коронавируса.

Вернувшимся в январе на родину из города Уханя узбекским студентам МИД рекомендует незамедлительно обратиться в Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения Узбекистана.

Также сообщается, что посольство и генконсульство Узбекистана в КНР находятся в постоянном контакте с согражданами, находящимися в Ухани и других городах, где введен карантин «и совместно с центральными и местными органами власти оперативно решают возникающие проблемы, в том числе бытовые».

Несмотря на предпринимаемые правительством Китая меры, ситуация, связанная с распространением новой формы коронавируса (2019-nCoV), продолжает оставаться сложной. Число зараженных превысило 6 тысяч, скончались свыше 130 человек. Более того, больные выявлены и в ряде стран за пределами Китая.