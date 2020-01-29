Астрахань, , 20:31 — REGNUM Житель Астрахани Александр Нешин 28 января спас провалившуюся под лёд тонущую собаку, сообщило РИА «Волга».

Астраханец рассказал, что шёл вдоль Волги вместе с семьёй, и к ним подошла бездомная собака. Её погладили, и некоторое время она шла за людьми, а затем спустилась к воде и провалилась под лёд.

Мужчина разделся и бросился вытаскивать тонущую собаку из воды. Ни пёс, ни мужчина не пострадали, а видеозапись спасения собаки разошлась по соцсетям и вызвала бурную реакцию пользователей.