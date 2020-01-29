Москва, , 21:11 — REGNUM План «Перехват» объявила полиция в Москве в связи с ограблением водителя неизвестными злоумышленниками. Об этом 29 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошёл около 18:23 мск на пересечении улицы Большой Юшуньской с Балаклавским проспектом. Неизвестные принудительно остановили автомобиль, вытащили из него водителя и избили.

После этого злоумышленники скрылись с места происшествия, предварительно похитив у потерпевшего крупную сумму денег.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. В Москве был введён план «Перехват» для установления местонахождения автомобиля подозреваемых и их самих. По предварительной информации, злоумышленники похитили более двух млн рублей.

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