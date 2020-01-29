Москва, 29 января 2020, 20:51 — REGNUM Взрослый и ребёнок пострадали в результате наезда на них легкового автомобиля на пешеходном переходе на западе Москвы. Об этом 29 января сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.
ДТП произошло около 18:22 мск на Кутузовском проспекте. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.
Взрослый и ребёнок, пострадавшие в результате наезда, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
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