Липецк, , 19:57 — REGNUM В Липецкой области завершились сплошные проверки пассажирских автобусов, которые были призваны выявить нарушения при перевозке людей. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автоинспекторы проверяли техническое состояние транспорта, наличие у водителей документов и присутствие незарегистрированных модификаций в конструкциях транспорта. Было осмотрено 282 автобуса.

В ходе акции было выявлено 94 нарушения Правил дорожного движения: водители игнорировали дорожные знаки и сигналы светофора, нарушали правила перевозки пассажиров, не пропускали пешеходов, а некоторые выходили на рейс без документов.

Также в ходе проверок автоинспекторы установили, что 22 пассажирских автобуса были технически неисправны.

В отношении двух должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Остальные нарушители могут лишиться регистрации на рынке пассажирских перевозок.