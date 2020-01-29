Прага, , 21:10 — REGNUM Подозрения на коронавирус были исключены в результате тестов, проведённых в лаборатории Пражского института здравоохранения, у 20 человек в Чехии. Об этом 29 января сообщила пресс-служба гигиенической станции Праги.

С подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV за последние пять дней в Чехии были госпитализированы в разные больницы Чехии 24 человека. Всем им были проведены тесты на наличие коронавируса, у 20 человек тесты дали отрицательный результат.

Результаты тестов ещё четырёх человек в настоящее время пока не получены. Из 20 обследованных пациентов 15 находятся на лечении в пражской больнице Na Bulovce, остальные были госпитализированы в больницы в Злинском, Южно-Чешском, Пардубицком и Моравско-Силезском краях. Большинство из них приехали в Чехию из Китая, один из Бразилии и один из Мексики.

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