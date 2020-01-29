Иркутск, , 19:30 — REGNUM Проверка проводится следователями по факту нападения стаи бродячих собак на школьницу в городе Иркутске. Об этом 29 января сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Иркутской области.

В следственные органы обратилась жительница Иркутска с заявлением по поводу нападения на её восьмилетнюю ночь стаи бродячих собак. По предварительным данным, нападение животных на ребёнка произошло 21 января в районе улицы Ярославского.

По факту нападения собак на школьницу проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй о халатности. В рамках проверки опрошена мать пострадавшей девочки, истребована документация по организации работ по отлову бродячих животных, проводятся другие мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.

В ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела после нападения бездомных собак на ребёнка в Сахалинской области.

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