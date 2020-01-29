Смоленск, , 19:04 — REGNUM Следственный комитет России подтвердил обнаружение тела, предположительно, 16-летнего подростка, пропавшего в Смоленской области в апреле 2019 года. Обувь рядом с найденными останками опознали родные юноши, сообщили 29 января в пресс-службе СКР.

Дополнительные поисковые мероприятия провели сотрудники Главного управления криминалистики СК России с сотрудниками органов внутренних дел, представителями регионального МЧС России и волонтерами. 29 января в полутора километрах от места исчезновения юноши в болотистой местности Демидовского района Смоленской области были обнаружены скелетированные останки лица мужского пола и обувь.

«Родственники опознали найденную обувь как принадлежавшую пропавшему подростку. целях идентификации личности неустановленного мужчины назначены необходимые судебно-медицинские, генетические и иные экспертизы», — сообщили в СКР.

Экспертам и следователям предстоит установить причину гибели человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 16-летний Влад Б. пропал 6 апреля 2019 года после празднования дня рождения в компании юношей и девушек на окраине Демидова Смоленской области. По версии следствия, юноша, в состоянии опьянения, ушёл в неизвестном направлении. Дело об исчезновении мальчика возбуждено по статье об убийстве.

Таинственное исчезновение юноши неоднократно становилось темой программ на федеральных каналах — в частности, говорилось о некой трансляции в интернет, где компания издевается над пропавшим впоследствии мальчиком.

Поиски молодого человека были активизированы лишь после того, как по поручению главы СКР дело было передано в центральный аппарат ведомства.

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