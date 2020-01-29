Бени, Конго, , 19:27 — REGNUM Как минимум 15 мирных жителей были убиты террористами за последние двое суток на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом 29 января сообщает новостной портал Actualite.

Посёлок в округе Бени в провинции Северное Киву был атакован боевиками исламистской террористической группировки «Альянс демократических сил» (АДС) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 28 января, террористы расстреляли здесь 14 местных жителей.

Затем, уже 29 января боевики совершили нападение на соседний населённый пункт, убив здесь священника. Всего в округе Бени с ноября 2019 года погибли 265 мирных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об опасности начала военных действий на востоке ДРК с участием соседних стран. В восточной части страны существует множество вооружённых групп, которые представляют собой сложную сеть. При этом эксперты подозревают страны Бурунди, Уганду и Руанду в поддержке различных повстанческих групп, что только играет на руку общей нестабильности, создавшейся в регионе.

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