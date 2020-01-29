Дамаск, , 18:35 — REGNUM Журналистка агентства RT в Сирии Вафа Шабруни ранена в лицо осколками снаряда, сообщает 29 января радиостанция Sham FM со ссылкой на главврача государственного госпиталя города Хамы Салима Халюфа.

По его словам, у сотрудницы RT диагностирована травма верхней челюсти и несколько осколочных ранений в лицо.

«Врачи отделения скорой помощи делают всё необходимое», — сообщает радиостанция Sham FM.

По предварительным данным, Вафа Шабруни была ранена взрывом снаряда в недавно освобождённом от боевиков городе Маарат ан-Нууман, расположенном в зоне «Идлиб».

Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор телеканала и агентства RT Маргарита Симоньян попросила молиться за журналистку Вафу Шабруни, тяжело раненную под Идлибом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сирии тяжело ранена журналистка агентства RT