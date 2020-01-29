Новокузнецк, Кемеровская область, , 18:13 — REGNUM Из здания городского суда в Новокузнецке сбежал осужденный, сообщает 29 января пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По предварительным данным, 33-летний преступник попросил вывести его в туалет, где нанёс конвоиру несколько ударов в голову, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Конвоир госпитализирован с переломом челюсти.

Сбежавший преступник объявлен в розыск.

Уточняется, что перед побегом 33-летний уроженец Междуреченска был приговорён к 15 годам лишения свободы за грабёж.

По факту происшествия возбуждено дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья»).

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