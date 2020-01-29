Новокузнецк, Кемеровская область, , 18:10 — REGNUM В Новокузнецке осужденный за тяжкое преступление сбежал из здания суда после оглашения приговора. Об этом сегодня, 29 января, сообщил журналистам начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Кемеровской области Игорь Ситдиков.

По его словам, после оглашения приговора осужденный напал на сотрудника конвойной службы, причинил ему телесные повреждения и совершил побег.

Полиция начала поиски беглеца. Руководство Главного управления МВД России по Кееровской области начало проверку по факту побега из здания суда.

В региональном Управлении МВД уточнили, что осужденный — 35-летний мужчина, который обвинялся в грабеже. Ранее он уже неоднократно был судим за разбои и грабежи. С учетом ранее вынесенных судебных решений ему назначили 15 лет лишения свободы.