Элиста, , 18:05 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего государственного инспектора Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору возбуждено следственными органами СУ СКР по Республике Калмыкия — по статье о получении взятки с вымогательством. Об этом 29 января сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. Преступление было совершено четыре года назад.

По версии следствия, 21 января 2016 года подозреваемый, являясь на тот момент гоударственным инспектором Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, получил от генерального директора коммерческой фирмы взятку в сумме 200 тысяч рублей. Деньги были переведены на карту инспектора и предназначались за «не воспрепятствование с его стороны при дальнейшем контроле работ по бурению нефтяной скважины на территории Республики Калмыкия».

В настоящее время подозреваемый задержан, следствие ходатайствует о заключении его под стражу.