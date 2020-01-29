Ухань, Китай, , 17:52 — REGNUM Самолёт авиакомпании Juneyao Airlines, следовавший рейсом из японского города Осака в китайский Шанхай, изменил маршрут и доставил пассажиров в находящийся на карантине из-за вспышки коронавируса город Ухань. Об этом 29 января сообщает РИА Новости.

Авиарейс должен был прибыть в аэропорт Шанхая в 21:30 по местному времени, но при входе в воздушное пространство Китая экипаж запросил разрешения у властей на смену маршрута и посадку в аэропорту Уханя, так как на борту находились 94 пассажира, проживающих в провинции Хубэй. Маршрут был изменён и самолёт доставил туристов в город Ухань. На попавшем в сеть видео пассажиры авиарейса встречают аплодисментами слова бортпроводника о том, что рейс направляется в Ухань.

После того, как город Ухань был закрыт на карантин из-за эпидемии коронавируса нового типа, жители Уханя, которые возвращаются после новогодних каникул домой, не могут попасть в город, так как выезд и въезд в него запрещён для любых видов транспорта. Все самолёты перенаправляются в другие города Китая.

Авиарейс доставил всех желающих этого пассажиров в Ухань, после чего вернулся в Шанхай. Здесь все 11 членов экипажа добровольно заявили о том, чтобы их поместили в 14-дневный карантин, а сам самолёт был тщательно продезинфицирован.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пик вспышки коронавируса нового типа ожидается властями Китая в середине февраля.

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