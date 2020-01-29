Севастополь, , 17:46 — REGNUM В Севастополе возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки более полусотни кустов можжевельника. Об этом 29 января сообщила пресс-служба прокуратуры города-героя.

«Установлен факт незаконной вырубки на территории Терновского участкового лесничества ГКУ «Севастопольское лесничество»: 56 деревьев сырорастущего можжевельника», — отметили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, государству причинён имущественным ущерб в особо крупном размере на 159 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Как сообщало ИА REGNUM, перед наступлением 2020 года власти Крыма ввели мораторий на вырубку зелёных насаждений, предложив ужесточить ответственность за нелегальный спил деревьев.

Об этом: В Крыму ввели мораторий на вырубку деревьев