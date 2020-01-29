Хониара, , 17:40 — REGNUM Сейсмические колебания магнитудой 6,0 зафиксированы в районе острова Сан-Кристобаль в архипелаге Соломоновых островов, сообщает 29 января Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки произошли в 16:49 мск на 70 км западнее городка Киракира. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 86,6 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, Соломоновы острова находятся в зоне тихоокеанского «огненного пояса», насыщенного вулканами и тектоническими разломами.