Идлиб, Сирия, , 17:15 — REGNUM В Сирии получила тяжёлое ранение сотрудница информационного агентства RT Вафа Шабруни.

Об этом 29 января сообщила в своём телеграм-канале глава агентства Маргарита Симоньян.

«Помолитесь за нашу журналистку Вафу Шабруни, которая сейчас в больнице в тяжелом состоянии после ранения под Идлибом», — написала Симоньян.

«Все делают все возможное, чтобы ее спасти», — добавила руководитель RT.

Об обстоятельствах и степени тяжести ранения журналистки пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в сирийской зоне деэскалации «Идлиб» возобновлена военная операция сирийских войск против незаконных вооружённых формирований, не соблюдавших режим прекращения огня, объявленного 12 января.