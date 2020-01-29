Краснодар, , 17:13 — REGNUM Уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога» возбуждено по факту пожара в школе №49 Краснодара 29 января, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Пожар произошёл около 11:00 29 января в гардеробе школы. Сработала пожарная сигнализация, около 600 человек — дети и педагоги — были эвакуированы. Пожарные оперативно потушили возгорание. В результате пожара никто не пострадал, сгорела верхняя одежда нескольких учеников.

«По указанию прокурора Карасунского административного округа г. Краснодара органом внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога»), результаты расследования которого поставлены прокуратурой на контроль», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что прокуратура также начала проверку по факту пожара в школе — будут дана оценка мер, принятых администрацией «по обеспечению безопасных условий обучения и законопослушного поведения учащихся».

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