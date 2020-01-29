Париж, 29 января 2020, 17:07 — REGNUM Власти Франции предлагают гражданам других стран Евросоюза воспользоваться авиарейсами, организованными для вывоза французов из китайских провинций, закрытых из-за вспышки коронавируса.
Об этом 29 января сообщило французское министерство иностранных дел.
«В духе европейской солидарности мы можем предложить странам ЕС, по мере возможности, воспользоваться авиарейсами, которые организует Франция», — заявил представитель французского МИД.
При этом отмечается, что Париж предлагает активнее работать над созданием механизмов европейской координации усилий в ситуациях подобного рода.
Как сообщало ИА REGNUM, в Китае из-за вспышки нового коронавируса заблокировано транспортное сообщение с несколькими городами и районами, которые считаются очагом его возникновения.