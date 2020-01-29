Яунде, , 17:02 — REGNUM Пять жителей были убиты боевиками террористической группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при атаке на посёлок на севере Камеруна. Об этом 29 января сообщает Agence France-Presse.

Нападение террористов на деревню, расположенную на территории коммуны Блангуа возле озера Чад произошло в ночь с 28 на 29 января.

Отмечается, что район озера Чад в последнее время стал очень притягателен для разного рода террористических группировок, которые пытаются установить контроль над этим регионом.

Озеро Чад является стратегически важным районом в центре Африки. Боевики постоянно предпринимают попытки взять под контроль рыболовную отрасль, которая является здесь одной из ведущих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели девяти мирных граждан в результате взрыва гранаты на границе Нигерии и Камеруна.

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