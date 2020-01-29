Советский, Югра, , 16:53 — REGNUM В Югре угонщик автомобиля из города Советского застрял в снегу и вызвал полицию на помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Установлено, что, вернувшись под утро домой из ночного клуба в нетрезвом состоянии, житель города Советского, решив не будить мать и сестёр, отправился на свежий воздух. На улице увидел незапертый автомобиль «ВАЗ 213 110» с ключами, лежавшими в лотке около коробки передач. И решил покататься.

По пути заехал домой, чтобы взять тёплые вещи, еду, спиртное, деньги и поехал в сторону Екатеринбурга. Через 100 км объездных путей у него закончился бензин. Тогда он бросил авто и пошёл пешком в сторону главной дороги. На пути ему попался балок-вагон, куда он зашёл погреться и позвать на помощь. Связи с Советским не было, зато сработал единый номер «112». Полицейские, прибывшие спасать замерзающего, сопроводили его в участок для дачи объяснений. Выяснилось, что 24-летнего гражданина разыскивают ещё по двум эпизодам угонов автомобилей. Причём предыдущие проступки совершались им также в состоянии алкогольного опьянения, путём лёгкого доступа к машинам.

Три дела по ч.1 статьи 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») объединены в одно. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.