Бейрут, 29 января 2020, 16:39 — REGNUM Сотрудники военной разведки Ливана в результате спецоперации задержали наркоторговца и обнаружили место складирования с пятью тоннами гашиша в нём, сообщает 29 января пресс-служба Вооружённых сил Ливана.
Склад наркотиков был обнаружен в долине Бекаа в восточной части страны в деревне Бавади. Гашиш был найден возле дома наркоторговца. Там же было обнаружено оборудование для изготовления наркотиков и 20 тонн непереработанного масла гашиша.
Кроме того, было найдено три автомашины без документов на них, несколько единиц огнестрельного оружия с боеприпасами для них.
Ливанские силовики сообщают, что задержанный ими человек ранее разыскивался по подозрению в убийстве и незаконном хранении оружия.
Подчёркивается, что реквизированная партия наркотиков является крупнейшей за последние годы.
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