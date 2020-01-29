Бейрут, , 16:39 — REGNUM Сотрудники военной разведки Ливана в результате спецоперации задержали наркоторговца и обнаружили место складирования с пятью тоннами гашиша в нём, сообщает 29 января пресс-служба Вооружённых сил Ливана.

Склад наркотиков был обнаружен в долине Бекаа в восточной части страны в деревне Бавади. Гашиш был найден возле дома наркоторговца. Там же было обнаружено оборудование для изготовления наркотиков и 20 тонн непереработанного масла гашиша.

Кроме того, было найдено три автомашины без документов на них, несколько единиц огнестрельного оружия с боеприпасами для них.

Ливанские силовики сообщают, что задержанный ими человек ранее разыскивался по подозрению в убийстве и незаконном хранении оружия.

Подчёркивается, что реквизированная партия наркотиков является крупнейшей за последние годы.

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