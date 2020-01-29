Иерусалим, , 16:38 — REGNUM В Израиле одного мужчину и двоих детей доставили в больницу города Хадере с подозрением на новый коронаирус 2019-nCoV. Об этом сегодня, 29 января, сообщают израильские СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько граждан Израиля, вернувшиеся недавно из Китая, были помещены под карантин по подозрению в заражении коронавирусом. Позднее эти подозрения не подтвердились.

Теперь под подозрение попал мужчина и двое детей в возрасте четырёх лет и одного года.

После обследования мужчину выписали из больницы. Дети остаются в медицинском учреждении.

На сегодняшний день власти Китая сообщают о 6085 подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. 132 человека погибли, 118 смогли выздороветь. 9239 человек проходят обследования для уточнения диагноза.