Бугульма, Татария, , 16:33 — REGNUM Спасатели ликвидировали открытое горение кровли одной из гимназий Бугульмы на площади 525 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС.

В настоящее время на месте происшествия проводится проливка и разборка поврежденных конструкций. Уточняется, что горело одноэтажное здание, которое предназначено для занятий по предмету «Технология», угрозы перехода огня на трёхэтажное здание гимназии не было.

В настоящее время рассматриваются несколько версий о причинах возгорания, в том числе электротехническая.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 29 января в Татарии загорелась кровля одной из гимназий Бугульмы. До приезда пожарных расчетов силами администрации учреждения были эвакуированы около 850 человек, включая 54 сотрудника школы. Спасатели выехали на тушение пожара по второму рангу. Через 1 час и 19 минут после приёма сообщения о возгорании было объявлено о локализации пожара.

Погибших и пострадавших нет.