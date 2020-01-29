Люберцы, Московская область, , 16:27 — REGNUM В подмосковных Люберцах задержан мужчина, устроивший стрельбу из охолощенного автомата возле автобусной остановки, сообщает 29 января пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Мужчина 38-летнего возраста устроил стрельбу в честь дня своего рождения. По неизвестной причине он предпочёл сделать это возле автобусной остановки в люберецком посёлке Коренево.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области обезоружили стрелявшего и доставили в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй, может составлять пятилетний срок лишения свободы.

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