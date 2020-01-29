Призрен, , 16:26 — REGNUM Сотрудники полиции Косово и ребёнок пострадали во время обыска, передаёт 29 января RTK.

Уточняется, что из-за взрыва, который прогремел во время следственных действий, двое полицейских получили ранения, один был убит. Пострадал также мальчик 12 лет.

Это произошло в селении у города Призрена. Взрывное устройство сработало в доме сельчанина, обвиняемого в наркоторговле. Пострадавший подросток — его сын.

Напомним, Косово является очагом нестабильности на Балканах. В регионе действует так называемая албанская мафия, процветает наркоторговля.