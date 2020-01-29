Оренбург, , 16:07 — REGNUM В Оренбурге 29 января на ул. Чкалова столкнулись два автобуса «ПАЗ» 158-го маршрута и Volgabus 21-го маршрута. В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка «ПАЗа», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным полиции, девушка доставлена в центр детской хирургии. По факту аварии проводится проверка.

Известно, что Volgabus двигался позади «ПАЗа» в попутном направлении и врезался в автобус, «догнав» его. Оба транспортных средства следовали по ул. Чкалова в центр города.