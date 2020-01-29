Джакарта, , 15:56 — REGNUM Как минимум шесть человек погибли в индонезийской провинции Северная Суматра в результате наводнения. Об этом 29 января сообщает агентство «Синьхуа».

По информации журналистов, протекающая в провинции река из-за проливных дождей вышла из своих берегов, затопив прилегающие районы. Кроме шести погибших сообщается ещё о трех пропавших без вести.

Также в сообщении приводятся слова представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, который заявил, что проводится операция по эвакуации местных жителей из пострадавших от паводка районов и к данной операции привлечены силы армии, полиции и агентства.

Помимо этого, в регионе объявлено чрезвычайное положение на срок в семь дней, ведется поиск трех человек, пропавших без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших в результате паводка в юго-восточной части Бразилии, который был вызван сильными ливнями, возросло до 63 человек.