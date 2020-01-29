Бугульма, Татария, , 15:50 — REGNUM Днем 29 января в Татарии загорелась кровля одной из гимназий Бугульмы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

До приезда пожарных расчетов силами администрации учреждения были эвакуированы около 850 человек, включая 54 сотрудника школы. В МЧС подчеркнули, что погибших и пострадавших нет.

В настоящее время спасатели работают на месте возгорания в составе 27 человек и 12 единиц техники. Площадь пожара уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 40 детей и около 40 сотрудников были эвакуированы 20 января из школы в селе Столбище Лаишевского района. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что в гардеробной на первом этаже произошло возгорание рюкзака, которое было ликвидировано персоналом школы до приезда экстренных служб.

По предварительным данным, в рюкзаке произошло самовозгорание портативного внешнего аккумулятора.