Чебоксары, , 15:42 — REGNUM Бывший сотрудник ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский» признан виновным по шести эпизодам преступления по ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР По Чувашии.

Судом и следствием установлено, что с мая по июнь 2019 года бывший сотрудник при выявлении нарушений водителями, такими как не пристегнутый ремень безопасности, отсутствие документов на право управления транспортным средством или полиса ОСАГО, а также нарушений предписаний знака «остановка запрещена» штрафы выписывал за переход пешеходом проезжей части в неположенном месте. Это делалось для улучшения показателей своей работы.

По результатам служебной проверки сотрудник ГИБДД был уволен по «отрицательным мотивам», в указанный отдел внесено представление об устранении обстоятельств, которые способствовали преступлению.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области ранее было передано в суд дело бывшего сотрудника ГИБДД. Следствием установлено, что в сентябре 2019 года обвиняемый остановил иномарку. При проверке документов у водителя не оказалось с собой прав и полиса ОСАГО.

Во избежание административной ответственности, водитель снял с банковской карты 30 тыс. рублей и передал сотруднику ГИБДД. После чего обратился в службу собственной безопасности полиции. Было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»).