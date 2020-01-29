Москва, , 15:40 — REGNUM Заседание по делу о мошенничестве бывшего замглавы МЧС Сергея Шлякова было перенесено в связи с операцией Юрия Кузнецова, являющегося одним из фигурантов дела, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

«Моему подзащитному недавно сделали операцию. Сейчас он находится в стационаре и не может присутствовать на заседании», — сообщил суду адвокат Кузнецова Дмитрий Лунин.

Заседание было перенесено на 14 февраля, чтобы дать Кузнецову время на выздоровление.

Сергей Шляков и трое его сообщников обвиняются в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

По версии следствия, Шляков, действуя в сговоре с Юрием Кузнецовым, Сергеем Онищенко и Александром Казарцевым, предложили бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову содействие в назначении на должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области.