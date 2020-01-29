Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM Предполагаемый убийца депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги Ольги несколько дней не выходил на связь с матерью. Об этом женщина сообщила в интервью RT.

Также мать предполагаемого преступника уточнила, что от первого брака у него остались двое детей, в настоящее время вторая супруга беременна. В марте появится на свет их второй ребёнок.

ИА REGNUM сообщили, что предполагаемый преступник был найден в доме, где произошло убийство ростовского депутата-академика. Как предполагают следователи, мужчина после убийства покончил с собой.

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