Тюмень, , 15:33 — REGNUM В Тюменской области бывшего командира взвода полка ДПС ГИБДД обвиняют в подделке документов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Установлено, что обвиняемый 35-летний полицейский осенью 2019 года напечатал от имени умершего родственника доверенность о праве распоряжения дорогим автомобилем и расписался за него. После чего обратился в ГИБДД УМВД по Тюменской области для манипуляции с регистрационными номерами. Однако после выполнения регистрационных действий в Госавтоинспекцию по Тюменской области пришла справка из ЗАГСа о смерти собственника автомобиля в 2017 году.

Бывший полицейский обвиняется по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа»). Причём в ходе следствия мужчина признал вину. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.