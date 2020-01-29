Москва, , 15:49 — REGNUM Вирус африканской чумы свиней (АЧС) может получить способность передаваться человеку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время вирус АЧС человеку не угрожает, однако специалисты Федерального центра охраны здоровья животных допустили, что вирус способен мутировать. Так, ранее возможность передаваться человеку получили некоторые штаммы гриппа птиц и так называемого свиного гриппа, что привело к вспышкам заболеваний.

Высококонтагиозные заболевания — грипп птиц и африканская чума свиней — распространяются сегодня в Юго-Восточной Азии. Мутировать вирусы могут в условиях большой плотности населения, больших популяций животных и отсутствия должной биологической защиты.

«Продолжающееся распространение АЧС в Европе демонстрирует низкую эффективность принимаемых мер по контролю заболевания», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, животных с АЧС уничтожают, так как вакцины от заболевания пока нет. В России АЧС впервые зарегистрировали в 2007 году.

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